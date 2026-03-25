Felismerte a gyilkosát – ez lett az idős asszony veszte Borsodnádasdon

Különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat egy 37 éves férfi ellen, aki 2023 októberében saját otthonában támadt rá egy 85 éves asszonyra Borsodnádasdon.

Hamarosan kimondja a bíróság az ítéletet a gyilkos ügyében

A gyilkos börtönbe kerülhet

A vádirat szerint az elkövető korábban alkalmi munkákat végzett az idős nőnél, aki rendszeresen segítette őt étellel és kisebb kölcsönökkel. A férfi ennek ellenére betörési szándékkal tért vissza a házhoz. A tragikus hajnalon egy téglával betörte a konyha ablakát, majd bement az ingatlanba, hogy értékeket keressen. A zajra felébredő asszony azonban észrevette, és felismerte a férfit, akit név szerint is megszólított.

Ez a felismerés végzetesnek bizonyult. A támadó először eszméletlenre verte az idős nőt, majd amikor magához tért, brutális módon végzett vele azért, hogy ne tudja őt azonosítani. A gyilkosság után a férfi több tárgyat is magával vitt: mobiltelefont, tableteket, valamint egy arany nyakláncot. A megszerzett értékeket később a szomszéd udvarán rejtette el.

A rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta – írja az Origo.