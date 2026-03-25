Felismerte a gyilkosát – ez lett az idős asszony veszte Borsodnádasdon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 16:35
A férfi betört. Ekkor követte el a gyilkosságot.

Különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt emeltek vádat egy 37 éves férfi ellen, aki 2023 októberében saját otthonában támadt rá egy 85 éves asszonyra Borsodnádasdon.

Hamarosan kimondja a bíróság az ítéletet a gyilkos ügyében
A gyilkos börtönbe kerülhet

A vádirat szerint az elkövető korábban alkalmi munkákat végzett az idős nőnél, aki rendszeresen segítette őt étellel és kisebb kölcsönökkel. A férfi ennek ellenére betörési szándékkal tért vissza a házhoz. A tragikus hajnalon egy téglával betörte a konyha ablakát, majd bement az ingatlanba, hogy értékeket keressen. A zajra felébredő asszony azonban észrevette, és felismerte a férfit, akit név szerint is megszólított.

Ez a felismerés végzetesnek bizonyult. A támadó először eszméletlenre verte az idős nőt, majd amikor magához tért, brutális módon végzett vele azért, hogy ne tudja őt azonosítani. A gyilkosság után a férfi több tárgyat is magával vitt: mobiltelefont, tableteket, valamint egy arany nyakláncot. A megszerzett értékeket később a szomszéd udvarán rejtette el.

A rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta – írja az Origo.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
