Szörnyű tragédia: meghalt egy 13 éves kislány egy bizarr golfkocsi-balesetben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 20:50
A rendőrség sem érti. Furcsa körülmények között történt a golfkocsi-baleset.

Borzalmas tragédia rázta meg az észak-karolinai közösséget: egy 13 éves pompomlány, Julia Rooney életét vesztette egy golfkocsi-balesetben.

Nem élte túl a golfkocsi-balesetet a lány
Fotó:  Pexels.com

Golfkocsi okozta a tragédiát

A baleset hétfő este történt, nem messze az iskolájától. A rendőrség tájékoztatása szerint több gyerek is érintett volt az esetben, amely során a golfkocsi eddig tisztázatlan körülmények között szenvedett balesetet. Más jármű nem volt érintett. A hatóságokat 17:15 körül riasztották a Swamp Rose Drive és a Golden Star Lane kereszteződéséhez. A helyszínre érkező mentők minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni a lány életét, aki a balesetben szerzett sérüléseibe belehalt.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a tragédia körülményeit, a helyszínen baleseti helyszínelő csapat is dolgozott. Julia Rooney több mint hét éve volt az ATA Cheer Lake Norman csapat tagja. A közösség mély megrendüléssel búcsúzik tőle. A csapat közleményében úgy fogalmazott:

 Julia nemcsak csapattárs volt, hanem barát, fény a tornatermünkben, és olyan ember, aki mindenkire hatással volt, akivel találkozott.

Hozzátették: 

A szőnyeg soha többé nem lesz ugyanaz nélküle. Mindig ugyanazzal a ragyogó mosollyal lépett fel, akár fiatal sportolóként, akár később.

Többen hangsúlyozták: a lány elvesztése mindenkit megrázott, még azokat is, akik nem álltak vele közeli kapcsolatban, derül ki a Daily Mail cikkéből. A nyomozás folytatódik.

 

