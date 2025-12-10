Lassan haladt előtte a kocsi: ezért lőtt rá a nagykanizsai férfi

Lövöldözéssel próbálták megoldani a konfliktust Nagykanizsán. Nem bírta egyikük, hogy a másik jarművezető lassan halad, ezért egy gázriasztó fegyverrel lövést adott le a vádlott.

Lövöldözéssel akart véget vetni a lassú haladásnak. A lövés után elhajtott a helyszínről.

Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

Lövöldözéssel próbálta megoldani a problémát az egyik autós, aki a konfliktus során fegyvert rántott elő, és lőni kezdett. Az eset még 2025 júniusában történt. Dr. Németh Eszter a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője elmondta, hogy a 35 éves nagykanizsai férfi 2025. június 27-én este Nagykanizsán, a Csengery úton közlekedett személygépkocsival Miklósfa irányába, amikor utolért egy előtte lassan közlekedő személygépkocsit. A vádlott ideges lett attól, hogy előtte lassan haladtak, ezért bal oldalról a lassú gépkocsi mellé sorolt, majd a lehúzott, jobb oldali ablakon keresztül kiabálva sérelmezte a haladást a gépkocsi sofőrjének - mondta a helyettes szóvivő, majd hozzátette, hogy a két férfi között szóváltás alakult ki, emiatt a vádlott elővett egy gázriasztó fegyvert, és a másik sofőr felé tartva leadott egy lövést, majd elhajtott a helyszínről.

A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság bűntette miatt emelt vádat - olvasható a Zaol.hu cikkében.