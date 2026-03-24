Baleset miatt teljes az útzár az M0-s egyik autópálya felé vezető szakaszán

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalát Nagytétény térségében kedden délután.
A katasztrófavédelem szerint egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze, de a balesetben érintett volt egy kisteherautó is. Az Útinform szerint a 11-es kilométernél a forgalmat megállították, ezért azt ajánlják, hogy aki teheti, az Érd/Budapest centrum/Budafok csomópontban hagyja el a pályát, és a fővároson keresztül kerüljön. – írja az MTI.
