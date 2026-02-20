Bombafenyegetés Párizsban - több helyszínt is evakuálni kellett, teljes a készültség

Bombafenyegetésekkel küzdenek a francia fővárosban. A fenyegetések szerint Párizs több pontján helyeztek el robbanószerkezeteket, ezért megkezdték az evakuálást.

Az Eiffel-torony is bombafenyegetés alatt áll

Bombafenyegetéstől tartanak Párizsban

Helyi források szerint több különböző e-mailt küldtek a hatóságoknak, amelyekben Párizs különböző helyszíneinek felrobbantásával fenyegetőztek ismeretlen tettesek – tudta meg a francia Le Figaro.

A lap rendőrségi forrásokból úgy tudja, hogy február 20-án pénteken este bombariadó miatt több épületet is evakuáltak a francia fővárosban. A Montparnasse-torony és a Science Po Paris (Párizsi Politikai Tanulmányok Intézete) is érintett, illetve az Eiffel-torony is fenyegetés alatt állt.

Bombakereső kutyákat is bevetettek. A párizsi rendőrség azt nyilatkozta, hogy bejelentés érkezett 18 óra magasságában lehetséges robbanószerkezetekről Párizs több helyszínén. Az evakuálást a rendőrség végzi, egyelőre azonban nem találtak bombát - áll a francia Le Figaro cikkében.