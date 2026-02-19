Közleményt adott ki: II. világháborús bomba miatt ürítik ki a főváros egy részét

A rendőrség 2026. február 20-án, egy II. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiüríti és lezárja Budapest I. és XII. kerületének egy részét.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia.
- olvasható a rendőrség oldalán.
A lezárás várhatóan 3 órán át fog tartani, 10 és 13 óra között. Kihangsúlyozták, hogy a területen nem lehet majd tartózkodni, illetve behajtani sem, így, akik nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak majd.
A kiürítés és lezárás érinti a Csörsz utcát 1-7 számig, az Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig, illetve a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet.
