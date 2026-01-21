Tragédia Borsodban: vezetés közben halt meg a buszsofőr

Szolgálat közben halt meg egy buszsofőr, gyászol a MÁV. Közleményük szerint a járművezető rosszul lett, kórházba szállították, ahol már nem tudták megmenteni az életét.

Szolgálat közben halt meg a MÁV-csoport egyik munkatársa

A tragédiáról a MÁV-csoport a Facebookon tett közzé bejegyzést. Iski János járművezető rosszul lett Taktakenéz és Prügy között a Szerencsről Tokajba tartó járaton. A busz, amelyet hajnalban vezetett, az árokba hajtott, azonban a rajta utazó két utas szerencsére megúszta sérülések nélkül. A helyszínen még sikerült újra éleszteni, azonban a kórházba szállítást követően az állapota rosszabbodott, és már nem tudták megmenteni az életét. A közlemény szerint az 56 éves kolléga 2016 óta dolgozott a társaságnál - írta a VAOL.hu.