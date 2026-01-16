Szabadnapos rendőr vált hőssé – lángoló házból mentett ki egy idős asszonyt

Szabadnapos rendőr mentett életeket a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyeben, amikor a teraszáról észrevette, hogy egy szomszédos utcában füstöl egy ház.

Szabadnapos rendőr mentett életet

Fotó: Gáll Regina / Bors

A Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság Bevetési Főosztályának járőrvezetője január 13-án éppen pihenőnapját töltötte, amikor felfigyelt a problémára.

A helyszínre sietve kiderítette, hogy az ingatlanban egy 77 éves, egyedül élő, mozgásában korlátozott nő lakik. A rendőr az udvarra belépve látta, hogy a melléképület már lángokban áll. Ekkor azonnal bement a házba, hogy figyelmeztesse az ott élő asszonyt. A szabadnapos rendőr segített az idős nőt felöltöztetni, majd kivezette az épületből, ezt követően áramtalanította az ingatlant, és értesítette a hatóságokat. Mivel a ház kocsibejárójához nem volt kulcs, a szomszéd segítségével törték fel a kaput a tűzoltók számára.

A járőr gyors gondolkodásának köszönhetően megkérdezte, mit tárolnak a melléképületben, és amikor kiderült, hogy gázpalack is van ott, azonnal kihozta azt, megelőzve egy esetleges robbanást.

A tűzoltók kiérkezése után a lángokat megfékezték, így a tűz nem terjedt át a lakóházra. A 77 éves nő nem sérült meg, így mentőre nem volt szükség. A helyszínen végig jelen lévő polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat a következő napokban segítséget nyújt a leégett melléképület helyreállításában – írja a Rendőrség.

