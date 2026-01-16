Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabadnapos rendőr vált hőssé – lángoló házból mentett ki egy idős asszonyt

mentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:50
tűzoltótűz
Gázpalackot hurcolt el, kaput tört fel. A szabadnapos rendőr gyors cselekedete életet mentett.
CJA
A szerző cikkei

Szabadnapos rendőr mentett életeket a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Selyeben, amikor a teraszáról észrevette, hogy egy szomszédos utcában füstöl egy ház.

Szabadnapos rendőr mentett életet
Szabadnapos rendőr mentett életet
Fotó: Gáll Regina / Bors

A Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság Bevetési Főosztályának járőrvezetője január 13-án éppen pihenőnapját töltötte, amikor felfigyelt a problémára.

A helyszínre sietve kiderítette, hogy az ingatlanban egy 77 éves, egyedül élő, mozgásában korlátozott nő lakik. A rendőr az udvarra belépve látta, hogy a melléképület már lángokban áll. Ekkor azonnal bement a házba, hogy figyelmeztesse az ott élő asszonyt. A szabadnapos rendőr segített az idős nőt felöltöztetni, majd kivezette az épületből, ezt követően áramtalanította az ingatlant, és értesítette a hatóságokat. Mivel a ház kocsibejárójához nem volt kulcs, a szomszéd segítségével törték fel a kaput a tűzoltók számára. 

A járőr gyors gondolkodásának köszönhetően megkérdezte, mit tárolnak a melléképületben, és amikor kiderült, hogy gázpalack is van ott, azonnal kihozta azt, megelőzve egy esetleges robbanást.

A tűzoltók kiérkezése után a lángokat megfékezték, így a tűz nem terjedt át a lakóházra. A 77 éves nő nem sérült meg, így mentőre nem volt szükség. A helyszínen végig jelen lévő polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat a következő napokban segítséget nyújt a leégett melléképület helyreállításában – írja a Rendőrség

Videós beszámoló: lángoló épülethez vonult ki a szabadnapos rendőr 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu