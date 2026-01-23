Sűrű köd okozta a balesetet: szabadnapos mentő segített a bajbajutott családnak

Szabadnapos mentős segített két kisgyermeken és édesanyjukon – közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A megindító történet Dombóvár közelében történt, ahol a ködös reggelen az édesanya gyermekeivel együtt utazott, amikor autójuk lesodródott az útról és többször megpördültek a közeli szántóföldön. A gépjármű végül az oldalára dőlve állt meg.

Szabadnapos mentős mentette ki a kocsiból a rémült családot a baleset után

Illusztráció: MATE KRISZTIAN / Bors

Szabadnapos mentős mentett életet a hatalmas balesetben

A sűrű ködös reggelen az édesanya két kisgyermekével utazott, mikor autójuk lesodródott az útról Dombóvár közelében. A kocsi többször megpördült, majd a szántóföldön, az oldalára dőlve állt meg.

Szita János, szabadnapos kaposvári mentőtechnikus bajtársunk meglátta az autót, kimentette az instabil kocsiból a rémült családot és megkezdte a vizsgálatukat

– írta a közleményben az Országos Mentőszolgálat, majd hozzátették, hogy az édesanyát könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették a család ellátását, majd az édesanyát könnyű sérülésekkel, stabil állapotban szállíthatták kórházba. A gyermekek felügyeletét ez idő alatt a közelben élő nagymama segítségével biztosították bajtársaink.

A Mentőszolgálat a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt, Szita Jánosnak és a mentésben résztvevőknek pedig gratulált!