Sűrű köd okozta a balesetet: szabadnapos mentő segített a bajbajutott családnak

Szabadnapos mentős segített két kisgyermeken és édesanyjukon – közölte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A megindító történet Dombóvár közelében történt, ahol a ködös reggelen az édesanya gyermekeivel együtt utazott, amikor autójuk lesodródott az útról és többször megpördültek a közeli szántóföldön. A gépjármű végül az oldalára dőlve állt meg.
Szita János, szabadnapos kaposvári mentőtechnikus bajtársunk meglátta az autót, kimentette az instabil kocsiból a rémült családot és megkezdte a vizsgálatukat
– írta a közleményben az Országos Mentőszolgálat, majd hozzátették, hogy az édesanyát könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
Helyszínre érkező bajtársaink átvették a család ellátását, majd az édesanyát könnyű sérülésekkel, stabil állapotban szállíthatták kórházba. A gyermekek felügyeletét ez idő alatt a közelben élő nagymama segítségével biztosították bajtársaink.
A Mentőszolgálat a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt, Szita Jánosnak és a mentésben résztvevőknek pedig gratulált!
A poszt alatti kommentekben rengetegen gratuláltak Szita János, kaposvári mentőtechnikusnak alázatos, hősies munkájáért.
