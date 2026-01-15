Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas robbanás az országban: Pannonhalmán porrá vált egy ház

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 20:26
tűztények
Egy embert szállítottak kórházba a mentők. A robbanás után a házból szinte semmi sem maradt.
Bors
A szerző cikkei

Pannonhalmát rázta meg egy robbanás kora délután, amelyben egy 70 éves nő megsérült.

robbanás kora délután
Robbanás történt Pannonhalmán
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az idős asszonyt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A sérülten kívül más nem tartózkodott az épületben, ahol egy gázkazán robbant fel.

A házban nemrég fejeződött be egy felújítás, ám a robbanás után szinte semmi nem maradt belőle. A helyszínen készült felvételeken a megrongálódott épület, valamint a törött cserepek és a törmelékek tömege látható - írja a Tények.

Videó a robbanás helyszínéről:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu