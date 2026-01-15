Hatalmas robbanás az országban: Pannonhalmán porrá vált egy ház

Pannonhalmát rázta meg egy robbanás kora délután, amelyben egy 70 éves nő megsérült.

Robbanás történt Pannonhalmán

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az idős asszonyt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A sérülten kívül más nem tartózkodott az épületben, ahol egy gázkazán robbant fel.

A házban nemrég fejeződött be egy felújítás, ám a robbanás után szinte semmi nem maradt belőle. A helyszínen készült felvételeken a megrongálódott épület, valamint a törött cserepek és a törmelékek tömege látható - írja a Tények.

Videó a robbanás helyszínéről: