Hatalmas robbanás az országban: Pannonhalmán porrá vált egy ház

Pannonhalmát rázta meg egy robbanás kora délután, amelyben egy 70 éves nő megsérült.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az idős asszonyt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A sérülten kívül más nem tartózkodott az épületben, ahol egy gázkazán robbant fel.
A házban nemrég fejeződött be egy felújítás, ám a robbanás után szinte semmi nem maradt belőle. A helyszínen készült felvételeken a megrongálódott épület, valamint a törött cserepek és a törmelékek tömege látható - írja a Tények.
