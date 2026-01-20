Újabb rejtélyes eltűnés rázta meg az országot: munkahelyéről tűnt el Ildikó, azóta sem adott életjelet magáról

A Veszprémi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Király Ildikó eltűnése ügyében.
A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves nő veszprémi munkahelyéről január 19-én a déli órákban ismeretlen helyre távozott. Életjelet azóta nem adott magáról. A felkutatására tett intézkedések eddig eredményre nem vezettek.
Király Ildikó kb. 174 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fehér téli dzsekit, alatta kék kapucnis hosszított felső, valamint kék trikót viselt és fehér fejpánt volt a fején.
Király Ildikó fotóját IDE kattintva nézheted meg!
A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik hívja a 06/30-4350722-es számot vagy jelentkezzen személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon. A 06-88-500-990-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett is megteheti bejelentését a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon - írja a police.hu.
