Újabb rejtélyes eltűnés rázta meg az országot: munkahelyéről tűnt el Ildikó, azóta sem adott életjelet magáról

A Veszprémi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Király Ildikó eltűnése ügyében.

Munkahelyéről tűnt el Ildikó

Fotó: Bors

A rendőrség tájékoztatása szerint a 39 éves nő veszprémi munkahelyéről január 19-én a déli órákban ismeretlen helyre távozott. Életjelet azóta nem adott magáról. A felkutatására tett intézkedések eddig eredményre nem vezettek.

Király Ildikó kb. 174 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fehér téli dzsekit, alatta kék kapucnis hosszított felső, valamint kék trikót viselt és fehér fejpánt volt a fején.

Király Ildikó fotóját IDE kattintva nézheted meg!