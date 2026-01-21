Mentőhelikoptert riasztottak a Tescóhoz: egy kisbaba élete a tét

A hét hónapos Rupert Smith egy rendkívül ritka genetikai rendellenességben szenved. Családja hétfőn a a flintshire-i Broughton Shopping Park Tescójában vásárolt, amikor a kisfiú „hirtelen epizódon” esett át, és állapota nagyon gyorsan romlott. A helyszínre riasztották a mentőszolgálatokat, köztük a walesi légimentőket, akik helikopterrel szállították a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházba.

Rupert állapota életveszélyes

Fotó: JustGiving

A csecsemőnél nemrégiben váltakozó gyermekkori féloldali bénulást (AHC) diagnosztizáltak, amely egy neurofejlődési rendellenesség, amely körülbelül minden millió gyermekből egyet érint. Bénulásos epizódokat, görcsrohamokat, rendellenes mozgásokat, légzési nehézségeket és fejlődési késést okozhat.

Az apa, Dave Smith, egy flintshire-i rendőrőrmester megköszönte azoknak, akik a fia segítségére siettek az incidens során. A Broughtonban élő család létrehozott egy JustGiving oldalt abban a reményben, hogy 1,5 millió fontot gyűjtenek össze Rupert amerikai kezelésének költségeinek fedezésére az elkövetkező hónapokban. A North Wales Live beszámolója szerint kutatási forrásokra is szeretnének gyűjteni.

Smith azt mondta: „Ahogy néhányan közülük láthatták, orvosi vészhelyzet történt a Broughton Retail Parkban. Rupert állapota hirtelen romlott. Az anyukájának újraélesztést kellett végeznie, amit egyetlen szülőnek sem lenne szabadna megtennie, és hihetetlenül büszke vagyok rá. A mentősök, a rendőrség és a mentőhelikopter gyorsan megérkeztek, Rupertet pedig az Alder Hey kórházba szállították.”

„Amióta Rupert megérkezett a kórházba, számos rohamot kapott, de a csapat fantasztikus volt. Állapota stabil, és további vizsgálatok és megfigyelés miatt kórházban marad. Ez az életveszélyes AHC valósága, az epizódok figyelmeztetés nélkül jelentkezhetnek és nagyon gyorsan eszkalálódhatnak. Hatalmas hálával tartozunk a mentősöknek, a rendőrségnek, a mentőhelikoptereknek, Alder Hey-nek és a Tesco dolgozóinak, akik ma segítettek.”