Felfoghatatlan szörnyűség: megölte újszülött babáját egy nagyenyedi nő

Azzal gyanúsítanak egy Fehér megyei nőt, hogy megölte újszülött babáját, a holttestet egy szemeteszsákba rejtve találták meg. A megrázó eset még december 17-én történt, azonban csütörtökön elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.
Az ObservatorNews beszámolója szerint egy 42 éves nagyenyedi nőről van szó, aki otthona fürdőszobájában, segítség nélkül hozta világra gyermekét. A köldökzsinór elvágása után a csecsemőt egy szemeteszsákba tette, amit elrejtett - írja a Maszol.
Később a nő súlyos vérzés miatt kórházba került. Az orvosoknak gyanússá vált a helyzet, ezért értesítették a rendőrséget. A hatóságok másnap találták meg az újszülött holttestét egy ruháskosárban.
A boncolás megállapította, hogy az újszülött élve született, halálát pedig szív- és légzési elégtelenség okozta. A pszichiátriai szakértői vizsgálat szerint a gyanúsított beszámítható volt tette elkövetésekor, és tisztában volt annak következményeivel.
Az ügyészség még decemberben 24 órára őrizetbe vette a nőt, majd csütörtökön, január 15-én elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását. A gyanúsítottnak van még egy gyermeke.
