Részben újra járható az M6-os autópálya: itt oldották fel a forgalomkorlátozást

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 21:10
Részben megszűnt a forgalomkorlátozás az M6-os autópályán Besnyőnél: a Budapest felé vezető oldal újra teljes szélességében járható - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu weboldalon csütörtök este.
Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél. A rendőrök mostanra a Budapest felé vezető oldalon feloldották a forgalomkorlátozást, az ellenkező oldalon azonban továbbra is lezárás és forgalomelterelés van érvényben - áll a közleményben.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.

A katasztrófavédelem akkor arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu