Részben újra járható az M6-os autópálya: itt oldották fel a forgalomkorlátozást

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél. A rendőrök mostanra a Budapest felé vezető oldalon feloldották a forgalomkorlátozást, az ellenkező oldalon azonban továbbra is lezárás és forgalomelterelés van érvényben - áll a közleményben.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.