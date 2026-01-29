Részben újra járható az M6-os autópálya: itt oldották fel a forgalomkorlátozást

Baleset miatt korábban a sztráda mindkét oldalát lezárták a 40-es kilométernél, Besnyőnél. A rendőrök mostanra a Budapest felé vezető oldalon feloldották a forgalomkorlátozást, az ellenkező oldalon azonban továbbra is lezárás és forgalomelterelés van érvényben - áll a közleményben.
A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet a Fácános pihenőhelynél, Besnyő térségében: az autópálya Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.
A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltották-hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze is a helyszínre érkezett.
A katasztrófavédelem akkor arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson.
