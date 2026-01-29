Lövések dördültek Balatonszepezden: az egész környéket lezárták, a TEK páncélosait is bevetették – videó

Bejegyzésük szerit a kapitányság járőrei, Műveleti Alosztálya, a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály a Terrorelhárítási Központ munkatársainak együttműködésével fogtak el egy 60 éves lövöldöző férfit.
Balatonszepezdről tett bejelentést a segélyhívó számra tegnap délután egy férfi, miszerint a szomszédja életveszélyesen megfenyegette. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint mindez azért történt, mert az elkövető korábban nem biztosította a kutyája minimális létszükségleteit sem, így a szomszéd állatvédők segítségén keresztül gondoskodott az állat biztonságos elhelyezéséről.
A bejelentésre kiérkező járőrök a helyszíni intézkedés közben lövéseket hallottak, ezért erősítést kértek és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot
- írják.
A bejegyzés szerint a rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, közben újabb lövések dördültek el az elkövető háza irányából. Az egységek folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi mozgását, a környéket lezárták, illetve a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték.
Időközben a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is a helyszínre érkeztek és átvették a művelet irányítását. A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta a házat elhagyni.
A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem volt együttműködő és kivonta magát az intézkedés alól. Tekintettel arra, hogy a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei páncélozott járműveikkel az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a férfit megállásra kényszerítették, majd elfogták. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkaptányság posztja végén még elmondta, hogy a férfit - őrizetbe vétele mellett - a nyomozók kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták.
Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. A helyszíni szemle és egyéb nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak, a rendőrségi művelet során- beleértve a gyanúsított lövéseit is-senki nem sérült meg.
