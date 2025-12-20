Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Felcsaptak a lángok Dunaújvárosban, három embert mentettek ki a tűzből

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 13:56
Egy négyemeletes társasház földszinti lakásában ütött ki tűz.
Egy idős házaspárt és mozgáskorlátozott felnőtt gyermeküket mentették ki a rendőrök egy égő lakásból Dunaújvárosban - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írták, pénteken este érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Dunaújvárosban, a Hold utcában egy négyemeletes társasház földszinti lakásában tűz ütött ki. A körzeti megbízottak perceken belül a helyszínre érkeztek, ahol addigra már sűrű füsttel telítődött az épület.

Rohantak a tűzoltók, többeket menteni kellett.
Rohantak a tűzoltók, több embert kellett kimenekíteni a tűzből / Fotó: MW (illusztráció)

Rohantak a tűzoltók, többeket menteni kellett

A rendőrök leszedték az ablakon lévő szúnyoghálót, majd bementek a füstben álló lakásba. Odabent egy háromtagú családot találtak, egy 72 éves férfit, a feleségét, valamint 47 éves, mozgásában korlátozott gyermeküket, akiket biztonságosan kivezettek az égő épületből.

Időközben a tűzoltók is megérkeztek a helyszínre, és megkezdték a lángok megfékezését, valamint az esetleges további veszélyforrások megszüntetését. A mentőszolgálat munkatársai a család tagjait és a rendőröket is kivizsgálásra kórházba szállították. Az elsődleges adatok szerint a tűz keletkezésével összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel - írja az MTI.

 

