Most jött a rendkívüli hír: mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát

Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os sztrádán, a Fácános pihenőhely közelében.
Érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez. A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.
A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is. A sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták
- írja a katasztrófavédelem.
