Most jött a rendkívüli hír: mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 15:03
A Dunaújváros felé vezető oldalon, a Fácános pihenőhelynél egy gázpalackokat szállító teherautó szenvedett balesetet, az autópályát mindkét irányban lezárták.
Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os sztrádán, a Fácános pihenőhely közelében. 

Mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát
Mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát   Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez. A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat. 

A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is. A sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták 

- írja a katasztrófavédelem

