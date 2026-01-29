Most jött a rendkívüli hír: mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát

Lecsúszott az útról egy gázpalackokat szállító teherautó, a rakomány pedig szétszóródott az M6-os sztrádán, a Fácános pihenőhely közelében.

Mesterlövészt riasztottak az M6-osra, lezárták a sztrádát Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Érdi, törökbálinti, fővárosi, dunaújvárosi, pusztaszabolcsi hivatásos, százhalombattai létesítményi, martonvásári önkéntes tűzoltókat riasztottak az esethez. A palackok közül több ki is gyulladt, a rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.

A helyszínre várják a Terrorelhárítási Központ mesterlövészét is. A sztráda érintett szakaszát mindkét irányban lezárták

- írja a katasztrófavédelem.