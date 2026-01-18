Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett: Lángokba borult egy kocsi az M0-áson

ég
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 17:06
M0tűz
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Autó égett teljes terjedelmében az M0-áson, Gyálnál.

Autó égett az M0-áson, Gyálnál – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Most érkezett: Teljes terjedelmében égett egy kocsi az M0-án
Most érkezett: Teljes terjedelmében égett egy kocsi az M0-áson
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Tűzoltók segítettek az M0-áson

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M0-ás autóút áthajtóján, Kecskemét felől, Gyál térségében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu