Most érkezett: Lángokba borult egy kocsi az M0-áson

Autó égett az M0-áson, Gyálnál – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M0-ás autóút áthajtóján, Kecskemét felől, Gyál térségében.
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
