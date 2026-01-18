Most érkezett: Lángokba borult egy kocsi az M0-áson

Autó égett az M0-áson, Gyálnál – közölte a Katasztrófavédelem. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Most érkezett: Teljes terjedelmében égett egy kocsi az M0-áson

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tűzoltók segítettek az M0-áson

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M0-ás autóút áthajtóján, Kecskemét felől, Gyál térségében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.