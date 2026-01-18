Tömegbe hajtott egy ittas sofőr, többen is meghaltak

Egy gyorshajtó, ittas sofőr, Daniel Hyden, július 4-én kisteherautójával behajtott egy emberekkel teli New York-i parkba, ezzel pedig négy embert megölt. A tömegbe hajtott sofőr megkapta ítéletét.

Tömegbe hajtott, többeket megölt az ittas sofőr

Fotó: Pexels (illusztráció)

Tömegbe hajtott, az ittas sofőr

A 46 éves Danielt 24 év börtönbüntetésre ítélték a 2024-es halálesetekkel kapcsolatban. A balesetben hét másik ember is megsérült, a Manhattan Kerületi Ügyészség számolt be róla január 16-ai sajtóközleményében.

Korábban az ügyészekre hivatkozva a People arról számolt be, hogy 2025 novemberében a férfit bűnösnek találták, négy rendbeli másodfokú gyilkosságban, négy rendbeli másodfokú testi sértésben, három rendbeli harmadfokú testi sértésben és egyrendbeli súlyos közúti emberölésben.

2024. július 4-én az ittas állapotban lévő férfi áthajtott egy stoptáblán 87km/h-s sebességgel, ami majdnem a kétszerese a megengedett sebességnek a zónában.

Hyden teljesen lenyomta a gázpedált, és csak fél másodperccel az utolsó ütközés előtt fékezett

- idézi a People az ügyészt. Hozzátette, hogy négy ember csapdába esett a teherautó alatt, hét másik pedig megsérült.

A sajtóközlemény szerint az 59 éves Lucille Pinkney-t, a 38 éves Herman Pinkney-t és a 43 éves Ana Morel-t a helyszínen halottnak nyilvánították, míg a 30 éves Emily Ruiz öt nappal később vesztette életét.

Daniel drogfüggőségi tanácsadóként dolgozott még egy könyvet is írt a függőségről. hátterére hivatkozva állapították meg, hogy teljes tudatában volt aznapi tetteinek. 2021-ben húgát megölte egy ittas sofőr, ekkor kezdett lefele menni Daniel élete. Pont erre hivatkozva kért bocsánatot a tárgyaláson.

Manhattan kerületi ügyésze figyelmeztette az embereket az ittas vezetés veszélyeire és azt javasolta, hogy ne üljenek ittas állapotban volán mögé. A Pickney család egyik tagja egyetértett az ügyésszel, miszerint Daniel tudatában volt tetteinek.

„Feldolgozom, mennyire mélyen felzaklatott és mélyen megbántott voltam, és vagyok még mindig. És még mindig dolgozom fel, hogy mennyi embert bántottam meg a tetteimmel” - mondta a vádlott a tárgyalóteremben.