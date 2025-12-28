KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Drog hatása alatt rángatta ki a rendőrt a kocsiból, majd ellopta az autóját

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 14:30
Egy metamfetamin hatása alatt álló férfi rács mögé került, miután a rendőrség szerint kirángatott egy washingtoni állami rendőrnő főhadnagyot a járőrautója vezetőüléséből egy seattle-i autópályán, majd elhajtott az ellopott szolgálati járművel.

A 24 éves Alexander Eugene Smithet letartóztatták, miután a merész, fényes nappal drog hatása alatt elkövetett rablás vad rendőri üldözést indított el. Az üldözés cégül akkor ért véget, amikor a hatóságok nekiütköztek az eltérített rendőrautónak, és megállásra kényszerítették a forgalmas, karácsony napján zsúfolt autópályán, nem sokkal dél előtt.

Drog hatása alatt álló férfi rendőrautót lopott
Drog hatása alatt álló férfi rendőrautót lopott Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Drog hatása alatt követte el az autórablást

Az áldozattá vált, a Washington State Patrol kötelékébe tartozó főhadnagy az Interstate 5 autópálya aszfaltján találta magát, miután 11 óra körül egy olyan bejelentéshez riasztották, miszerint egy férfi nyugodtan sétálgat a forgalmi sávok között. A megdöbbentő felvételeken látható, ahogy a kábítószer hatása alatt álló férfi komótosan sétál át az északi irányba tartó sávokon, miközben az autók száguldoztak mellette. A felvételen az is látszik, ahogy a férfi az úttest közepén járkál, amikor megérkezik a szürke rendőrségi terepjáró, bekapcsolt villogókkal.

A zavart állapotban lévő férfi odalépett a megjelölt járőrautóhoz, kinyitotta a vezetőoldali ajtót, kirántotta a rendőrt az autóból, majd elhajtott, miközben a főhadnagy kétségbeesetten próbálta húzni a bezáródott ajtót. A jelentés szerint több rendőr is azonnal üldözőbe vette az eltérített járőrkocsit, amely nagy sebességgel száguldott Washington legforgalmasabb autópályáján, majd végül leszorították az út szélére, és őrizetbe vették a férfit.

A főhadnagy az autórablás során könnyebb sérüléseket szenvedett, miközben több rendőrautó is megrongálódott, amikor megpróbálták megállítani a menekülő sofőrt. Alexander Eugene Smith kezdetben nem volt hajlandó megadni a személyazonosságát, majd a helyszíni káosz közepette a rendőrök két üvegpipát találtak nála, bennük sötét, megégett, kátrányszerű maradványokkal. Ezt követően elismerte, hogy aznap metamfetamint fogyasztott.

A férfit rablással, bűncselekmény gyanújával elkövetett meneküléssel, lopott jármű birtoklásával, hivatalos személy elleni erőszakkal és ittas vezetéssel vádolták meg.

Jelenleg a King megyei börtönben tartják fogva - számolt be róla a New York Post.

 

