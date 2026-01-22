Végzetes kötélugrás: 32 métert zuhant Vera a halálba

Egy tinédzser lány egy borzalmas kötélugrás-baleset során zuhant a halálba, miután egy oktató gyenge angoltudása végzetesen összezavarta.

Kommunikációs hiba vezetett a halálos kötélugrás-balesethez (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Végzetes félreértés vezetett a fiatal lány halálához

A 17 éves, Hollandiából származó Vera Mol 2015 augusztusában vesztette életét, miután Észak-Spanyolországban egy hídról ugrott le még azelőtt, hogy a bungee jumping-biztosítókötelét megfelelően rögzítették volna. Mindezt egy katasztrofális félreértés okozta.

A tinédzser egy 13 fős, holland és belga fiatalokból álló csoport tagja volt, akik mind 18 év alattiak voltak, és Cabezón de la Sal közelében hajtották végre a kötélugrást egy folyó felett. Vera volt az utolsó előtti ugró, és ez volt az első alkalom, hogy kipróbálta ezt az extrém sportot.

A fiatal félelmet nem ismerve lépett le a hídról, majd mintegy 32 métert zuhant a folyómederbe, ami halálosnak bizonyult. Később kiderült, hogy oktatója azt kiáltotta, "no jump", az az ne ugorj, amit a bíróság szerint a fiatal úgy értett, mint "now jump", vagyis most ugorj. Ez a végzetes kommunikációs probléma könnyen megelőzhető lett volna, ha oktatója a megfelelő kifejezést használja, vagyis a "don't jump"-ot.

Mulasztások sorozata történt a kötélugrás során

Az ügyészség most, évekkel a tragédia után megállapította, hogy a zavaros nyelvhasználat kulcsszerepet játszott a halálos balesetben, és kijelentették, hogy az oktató angoltudása nagyon rossz volt, sőt, nem volt elég magas szintű ahhoz, hogy külföldieket irányítson egy extrém sportban. Végül bíróság elé állították Vera halálának okozásával, miközben a kötélugrást szervező cég tulajdonosa ellen is eljárás indult gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

Az ugrásokat szervező és az oktatót alkalmazó cég, a Flowtrack képviseletében Martijn Klom elismerte, hogy Vera halálát félreértés okozta. Azonban a bíróság előtt több biztonsági mulasztás is előkerült, köztük az, hogy az oktató nem csatlakoztatta a 17 éves lányt semmilyen kötélhez a hídra való felmenetel során, így közvetlenül a halálos ugrás előtt biztosítás nélkül állt.