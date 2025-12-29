Sokkoló baleset: siklóernyős csapódott bele a luxusszállodába - Videó

Egy siklóernyős egy luxusszálloda tetejére zuhant, és a tűzoltóknak kellett kimenteniük.

Súlyos balesethez riasztották a mentőket Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken látható, ahogy a férfi a levegőben siklik, mielőtt belecsapódik a Lough Erne Golf Resort Hotelbe. Ezután lecsúszik a tetőről, majd annak végén megáll, és szerencsére nem zuhan tovább.

Az Észak-Írországi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (NIFRS) közölte, hogy vasárnap délután 12 óra 50 perc körül riasztást kaptak, miszerint egy férfi rekedt a szálloda második emeletének tetején. A férfit kötelekkel és létrával hozták le, majd átadták a mentősöknek, akik kórházba szállították.

A mentőszolgálat nem hozta nyilvánosságra az ejtőernyős sérüléseinek részleteit.

Az üdülőhely a közösségi oldalakon megerősítette az esetet, és közölte, hogy a baleset közvetlen környezete kivételével a szálloda normálisan működik, és a foglalások nem érintettek. A hotel ideiglenesen bezárta kapuit a foglalással nem rendelkező vendégek előtt.

A tűzoltókat tegnap délután riasztották, mert egy férfi rekedt a szálloda második emeletének tetőjén. A tűzoltók a speciális mentőcsapattal együtt kötélmentő felszereléssel és létrával mentették ki a sérültet. A férfit az Észak-Írországi Tűzoltóság gondjaira bízták, a tűzoltók pedig 16:46-kor elhagyták a helyszínt

- idézi a Metro a tűzoltó szóvivő szavait.

Íme a videó a sokkoló balesetről: