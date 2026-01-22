Ellepték a rendőrök a környéket: az út közepén kellett újraéleszteni egy férfit Kőbányán

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyenruhásokat január 21-én délután Budapest X. kerületében, egy forgalmas út közepén álló autóhoz riasztották, amiben egy eszméletlen férfi volt.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Ezt követően a kiérkező rendőrök és mentők együtt kiemelték a férfit a kocsiból, majd a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság járőre azonnal megkezdte az újraélesztését, mivel nem lélegzett és keringése sem volt.

A mentőszolgálat munkatársai átvették, és együttesen sikerült újraéleszteni a férfit, akit a mentők kritikus állapotban vittek kórházba- írja a police.hu.