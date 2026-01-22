Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ellepték a rendőrök a környéket: az út közepén kellett újraéleszteni egy férfit Kőbányán

Kőbánya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 14:19
Budapestújraélesztésementőrendőrség
A kőbányai rendőrök egy 54 éves eszméletlen férfi újraélesztését kezdték meg.
N.T.
A szerző cikkei

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyenruhásokat január 21-én délután Budapest X. kerületében, egy forgalmas út közepén álló autóhoz riasztották, amiben egy eszméletlen férfi volt. 

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Ezt követően a kiérkező rendőrök és mentők együtt kiemelték a férfit a kocsiból, majd a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság járőre azonnal megkezdte az újraélesztését, mivel nem lélegzett és keringése sem volt

A mentőszolgálat munkatársai átvették, és együttesen sikerült újraéleszteni a férfit, akit a mentők kritikus állapotban vittek kórházba- írja a police.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu