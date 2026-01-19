Kigyulladt hősugárzó követelt életet Kazincbarcikán

Kigyulladt hősugárzó miatt keletkezett tűz Kazincbarcika egyik utcájában szombat éjjel. A lángok mindent felemésztettek, ráadásul öltek is.

Egyedül élt az 50 éves áldozat ebben a hétvégi házban, ami szombat éjjel egy kigyulladt hősugárzó miatt kapott lángra Fotó: TV2

Hiába vették észre időben a szomszédok a lángokat, már ők sem tehettek semmit: azonnal értesítették a tűzoltókat, miközben a mentést is megkezdte az egyik környéken élő. Megpróbálta maga eloltani a lángokat, azonban sajnos nem járt sikerrel. A házba is megpróbált bejutni, hogy kimenekítse az ott lakó 50 éves férfit, de a hatalmas füst és a lángok útját állták. Az áldozat holttestét végül már csak a tűzoltók találták meg.

Kigyulladt hősugárzó gyilkolt

"Nagyon rendes ember volt, a szomszédokkal nagyon jó kapcsolatot ápolt. szerettük, tiszteltük" – mesélte egy helyi a Tényeknek. Úgy tudni, a tűz az épület alsó szintjén keletkezett, egy elektromos hősugárzó miatt, majd a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is.