Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kigyulladt hősugárzó követelt életet Kazincbarcikán

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 09:35
kigyulladtKazincbarcika
Noha a szomszédok megpróbálták megmenteni, sajnos nem tehettek semmit az áldozatért.

Kigyulladt hősugárzó miatt keletkezett tűz Kazincbarcika egyik utcájában szombat éjjel. A lángok mindent felemésztettek, ráadásul öltek is.

Kigyulladt hősugárzó okozott tragédiát Kazincbarcika egyik utcájában.
Egyedül élt az 50 éves áldozat ebben a hétvégi házban, ami szombat éjjel egy kigyulladt hősugárzó miatt kapott lángra  Fotó: TV2

Hiába vették észre időben a szomszédok a lángokat, már ők sem tehettek semmit: azonnal értesítették a tűzoltókat, miközben a mentést is megkezdte az egyik környéken élő. Megpróbálta maga eloltani a lángokat, azonban sajnos nem járt sikerrel. A házba is megpróbált bejutni, hogy kimenekítse az ott lakó 50 éves férfit, de a hatalmas füst és a lángok útját állták. Az áldozat holttestét végül már csak a tűzoltók találták meg.

Kigyulladt hősugárzó gyilkolt

"Nagyon rendes ember volt, a szomszédokkal nagyon jó kapcsolatot ápolt. szerettük, tiszteltük" – mesélte egy helyi a Tényeknek. Úgy tudni, a tűz az épület alsó szintjén keletkezett, egy elektromos hősugárzó miatt, majd a lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu