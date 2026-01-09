Kitört a pánik: késsel támadt iskolatársára egy elsős diák

Egy tanulót késsel megsebesített egy másik diákot pénteken, tanítási időben egy muraszombati (Murska Sobota) szakközépiskolában, Szlovéniában. A feltételezett elkövetőt a rendőrség röviddel az eset után, az iskola környékén elfogta - közölték a hatóságok.

Késsel támadt iskolatársára egy diák Szlovéniában Fotó: Zalai hírlap

Késsel támadta meg diáktársát

A rendőrség délelőtt tíz óra körül kapott bejelentést az esetről. Tájékoztatásuk szerint a megtámadott lány könnyebb sérüléseket szenvedett, kórházba szállították megfigyelésre. A helyszínt rendőrök és nyomozók biztosították, az adatgyűjtés folyamatban van, az ügy körülményeit vizsgálják.

Sajtóértesülések szerint a támadó a muraszombati egészségügyi szakközépiskola elsőéves diákja, míg az áldozat ugyanazon intézmény negyedéves tanulója.

Zlatka Lebar, az intézmény igazgatója a Vestnik című lapnak nyilatkozva közölte: a rendőri intézkedés idején elővigyázatosságból az oktatást megszakították, a diákokat pedig az osztálytermekben tartották. Elmondása szerint az iskola a biztonsági protokollnak megfelelően járt el. A két diák között korábban nem volt ismert konfliktus, és a feltételezett elkövetővel szemben eddig nem indult erőszakos cselekmény miatt eljárás.

Az iskola később megerősítette: az esetet követően a tanulók rendőri kíséret mellett elhagyták az iskola területét, a következő napok oktatásáról később adnak tájékoztatást - nyilatkozta Kriják Krisztina, az MTI tudósítója.