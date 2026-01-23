Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Egy testvérpár saját otthonában rabolt ki egy karcagi nőt: pénzt és arany ékszert vittek el

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:24
Egy testvérpár pénzt és arany ékszert rabolt egy karcagi nőtől. Sokáig azonban nem örülhettek a szerzeménynek, pár óra múlva kattant a bilincs csuklóikon.
A rendőrség beszámolója szerint január 21-én késő este dörömböltek egy karcagi ingatlan ajtaján. A gyanútlan házigazda ajtót nyitott, mire két maszkos alakot pillantott meg, akik rögtön rátámadtak, ököllel többször megütötték és késsel megfenyegették. 

Fotó: police.hu

A maszkos alakok ez követően átkutatták a rémült nő házát, majd mobiltelefonokat, 15 ezer eurót, 320 ezer forintot és nagyjából egykilónyi arany ékszert vettek magukhoz, majd sietve távoztak.

A bejelentést követően a vármegyei nyomozók forró nyomos felderítés során azonosították a kisújszállási kötődésű, de budapesti elkövetőket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai lakásukban fogták el a testvérpárt.

Fotó: police.hu

A rendőrök rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 27 és 31 éves férfit, őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, melyet a bíróság elrendelt - írja a police.hu

