Kattant a bilincs: a temető raktárából lopott az év első napján, és kristályt árult a helyieknek a férfi

Egy karcagi férfit még az újév sem állított meg. 2026 első napját egy temető raktárában kezdte, ahonnan egy zsák fát lopott el.

Már az év első napján is lopott a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock/Billion Photos

Nemcsak lopott, de még kristályt is árult a helyieknek

A Karcagi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folytat eljárást a helyi lakossal szemben. A gyanú szerint a 35 éves férfi 2025-ben többször is árult kristályt helyi lakosoknak és fiatalkorúnak is 1500 forint/pakk áron.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, azonban több vagyon elleni bűncselekmény is felmerült ellene. A férfi többek között karcagi boltokból vitt el italokat, mosószereket, két párnát, tisztálkodási szereket és egyéb cikkeket. Viszont már az év első napját is lopással indította, ugyanis egy temető raktárából egy zsák fával lépett meg.

A férfit kilenc rendbeli lopás, valamint kétrendbeli kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, végül a bíróság elrendelte a letartóztatását - közölte a rendőrség.