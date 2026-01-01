SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Brutális: halálra verte 4 hónapos kisfiát a szörnyeteg apa

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 22:00
A helyszínre kiérve sokkoló látvány fogadta a rendőröket. A 4 hónapos kisfiút problémás szülők vették körül.
Amy Mans
Amy Mans

Egy maryladi férfi, Khalil Brooks-Clarke a hajnali órákban értesítette a rendőröket, miután életveszélyesen bántalmazta a 4 hónapos kisfiát, Kairo Brookst. A kiérkező rendőrök azonnal kórházba szállították a gyermeket, aki végül belehalt a sérüléseibe.

alt=A 4 hónapos kisfiú életét már nem lehetett megmenteni
A 4 hónapos kisfiú életét már nem lehetett megmenteni / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 4 hónapos kisfiút nem bírta elviselni a saját apja

A bírósági dokumentumok szerint a kisfiú egyetlen gondozója az apja volt, mivel az édesanyja három hete börtönben ült. Továbbá a boncolási vizsgálatok alapján egyértelműen világossá vált, hogy tompa tárggyal okozták az halálos sérüléseket.

A nyomozók beszéltek az elhunyt édesanyjával, aki elmondta, hogy az alperes nem szerette, amikor a baba sírt és nyűgös volt, és gyakran frusztrálttá vált. Frusztrációjában az alperes videókat készített a telefonjával arról, ahogy rázza a gyermeket, amikor az nem hagyta abba a sírást

- áll a dokumentumban.

Prince George megyei Államügyészség Hivatalával folytatott egyeztetést követően Brooks-Clarke ellen vádat emeltek első- és másodfokú gyilkosság, első- és másodfokú gyermekbántalmazás, valamint további kapcsolódó bűncselekmények miatt. 

Jelenleg az Igazságügyi Minisztérium fogva tartja óvadéki felülvizsgálati meghallgatásig -írja a CrimeOnline.

 

