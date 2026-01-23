Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a szomorú hír: kórház előtt gázoltak halálra egy idős nőt Szombathelyen

Szombathelyen
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 19:50
balesethalálos baleset
Forgalmas útszakaszon történt a halálos kimenetelű baleset Szombathelyen, a kórház előtt gázolták el az idős nőt.

A kórház előtt gázolták halálra az idős hölgyet Szombathelyen – közölte a Tények. A nő annak ellenére ment át az út túloldalára, hogy ott nem volt zebra. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. A tragédia csütörtök este, Szombathelyen történt.

Tragédia! Halálra gázolták az idős nőt Szombathelyen
Tragédia! Halálra gázolták az idős nőt Szombathelyen
Illusztráció: Dmitry Bezrukov / Shutterstock 

Tragédia! Halálra gázolták az idős nőt Szombathelyen

A helyiek szerint nagyon veszélyes az útszakasz, ahol az idős nő átkelt halála előtt. Többen is az áldozat segítségére siettek, azonban sajnálatos módon nem tudtak már rajta segíteni. Az egyik helyi lakos elmondta, hogy az útszakasz nagyon veszélyes és gyakoriak a balesetek. Szerinte még a közvilágítás sem elegendő a forgalmas szakaszon.

A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit és azt is, hogy elkerülhető-lett e volna, illetve a gépjármű sebességét is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu