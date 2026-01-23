Most jött a szomorú hír: kórház előtt gázoltak halálra egy idős nőt Szombathelyen

A kórház előtt gázolták halálra az idős hölgyet Szombathelyen – közölte a Tények. A nő annak ellenére ment át az út túloldalára, hogy ott nem volt zebra. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. A tragédia csütörtök este, Szombathelyen történt.

Tragédia! Halálra gázolták az idős nőt Szombathelyen

Illusztráció: Dmitry Bezrukov / Shutterstock

A helyiek szerint nagyon veszélyes az útszakasz, ahol az idős nő átkelt halála előtt. Többen is az áldozat segítségére siettek, azonban sajnálatos módon nem tudtak már rajta segíteni. Az egyik helyi lakos elmondta, hogy az útszakasz nagyon veszélyes és gyakoriak a balesetek. Szerinte még a közvilágítás sem elegendő a forgalmas szakaszon.

A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit és azt is, hogy elkerülhető-lett e volna, illetve a gépjármű sebességét is.