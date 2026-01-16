Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Eltűnt egy zalai gyermek: december közepe óta senki sem tudja, hol lehet Anna

keresik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:20
Letenyeeltűnt
Mindenki rettenetesen aggódik. A hatóságok eddig nem bukkantak az eltűnt fiatal nyomára.

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a mindössze 15 éves fiatalt, akinek egy letenyei lakásottonból veszett nyoma, még 2025. december 16-án. Egy hónapja senki sem tudja, hol lehet az eltűnt tini, aki azóta nem jelentkezett, semmilyen életjelet nem adott magáról, és sajnos eddig a hatóságok sem bukkantak a nyomára. 

Jelenleg is keresik a rendőrök az egy hónapja eltűnt tinit
Fotó: Gé

Anna körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt zalai kamaszt!

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Annát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

