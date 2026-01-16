Eltűnt egy zalai gyermek: december közepe óta senki sem tudja, hol lehet Anna

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a mindössze 15 éves fiatalt, akinek egy letenyei lakásottonból veszett nyoma, még 2025. december 16-án. Egy hónapja senki sem tudja, hol lehet az eltűnt tini, aki azóta nem jelentkezett, semmilyen életjelet nem adott magáról, és sajnos eddig a hatóságok sem bukkantak a nyomára.

Jelenleg is keresik a rendőrök az egy hónapja eltűnt tinit

Fotó: Gé

Anna körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.