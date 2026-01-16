Eltűnt egy zalai gyermek: december közepe óta senki sem tudja, hol lehet Anna

Jelenleg is nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a mindössze 15 éves fiatalt, akinek egy letenyei lakásottonból veszett nyoma, még 2025. december 16-án. Egy hónapja senki sem tudja, hol lehet az eltűnt tini, aki azóta nem jelentkezett, semmilyen életjelet nem adott magáról, és sajnos eddig a hatóságok sem bukkantak a nyomára.
Anna körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Annát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
