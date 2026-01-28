Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Eltűnt Ramóna, orvosi segítségre is szüksége lehet

eltűnt személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 09:21
körözésrendőrség
A fiatal nő tetovásairól megismerhető. A rendőrség az eltűnt nő jóllétéért aggódik.
CJA
A szerző cikkei

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt D. Dominika Ramóna ügyében, a fiatal nőnek orvosi segítségre is szüksége lehet.

Orvosi segítségre lehet szüksége az eltűnt nőnek
Orvosi segítségre lehet szüksége az eltűnt nőnek   
Fotó: Pexels (illusztráció)

A 26 éves nőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága körözi 01100-157/71/2026. számon.

Ezt tudjuk az eltűnt fiatal nőről

Információk szerint Ramóna a X. kerületi tartózkodási helyéről távozott, azóta keresik őt a rendőrök.

D. Dominika Ramóna körülbelül 165 cm magas, barna haját általában kontyban viseli. Nyakán és kezén is találhatók tetoválások, amelyek születési dátumokat ábrázolnak. Képét ide kattintva tekintheted meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az eltűnt nőről, jelentkezzen a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívó számon.

