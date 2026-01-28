Eltűnt Ramóna, orvosi segítségre is szüksége lehet

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt D. Dominika Ramóna ügyében, a fiatal nőnek orvosi segítségre is szüksége lehet.
A 26 éves nőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága körözi 01100-157/71/2026. számon.
Információk szerint Ramóna a X. kerületi tartózkodási helyéről távozott, azóta keresik őt a rendőrök.
D. Dominika Ramóna körülbelül 165 cm magas, barna haját általában kontyban viseli. Nyakán és kezén is találhatók tetoválások, amelyek születési dátumokat ábrázolnak. Képét ide kattintva tekintheted meg.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az eltűnt nőről, jelentkezzen a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívó számon.
