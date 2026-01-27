Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Néhány ruha és ékszer: ennyit hagyott maga mögött a hajnalban eltűnt férfi

A rendőrség nagy erőkkel keresi az eltűnt férfit.
Eljárást folytat a Szentendrei Rendőrkapitányság az eltűnt R. Benedek Lőrinc ügyében. A 36 éves férfi január 27-én, a hajnali órákban távozott tahitótfalui otthonából ismeretlen helyre, majd később a településen, a Dunaparton találtak meg hozzá köthető ruhadarabokat és ékszereket a rendőrök, a tartózkodási helye azonban azóta is ismeretlen.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit

Az eltűnt férfi 183 centi magas, vékony testalkatú, fülig érő szőkés barna haja van, amely őszül. A haját általában összefogva hordja, továbbá jellegzetesen ívelt, előrenyúló orra van. Ruhát feltehetően nem visel, mivel korábban azokat hagyta hátra. A fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, hogy akik R. Benedek Lőrinc látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

 

