Tamara, merre jársz? December óta keresik az eltűnt gyermeket

Egy eltűnt 14 éves lányt keres a lenti rendőrség. Tamara december óta nem ad magáról életjelet.
Tamara 2025 december 23-án tűnt el a lenti gyermekotthonból, ahonnan ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott magáról életjelet, jelenleg is keresik a rendőrök.
Tamara körülbelül 165 centiméter magas, fekete, hosszú göndör hajú, barna szemű lány.
Fotóját (amíg elő nem kerül) IDE kattintva lehet megtekinteni.
A rendőrség úgy véli, hogy az eltűnt 14 éves lány jelenleg Nagykanizsa és környékén tartózkodik.
A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Tamarát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!
