Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tamara, merre jársz? December óta keresik az eltűnt gyermeket

Nagykanizsa
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:10
eltűntrendőrség
Tamara még karácsony előtt tűnt el.

Egy eltűnt 14 éves lányt keres a lenti rendőrség. Tamara december óta nem ad magáról életjelet.  

Eltűnt 14 éves lányt keres a rendőrség december óta
Eltűnt 14 éves lányt keres a rendőrség december óta
Fotó: Gé / MW

Eltűnt 14 éves lányt keresnek december óta 

Tamara 2025 december 23-án tűnt el a lenti gyermekotthonból, ahonnan ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott magáról életjelet, jelenleg is keresik a rendőrök. 

Tamara körülbelül 165 centiméter magas, fekete, hosszú göndör hajú, barna szemű lány. 

Fotóját (amíg elő nem kerül) IDE kattintva lehet megtekinteni. 

A rendőrség úgy véli, hogy az eltűnt 14 éves lány jelenleg Nagykanizsa és környékén tartózkodik.  

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Tamarát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu