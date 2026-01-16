Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Deák téri késelés: így érkezett meg a tárgyalásra Zsolt, aki halálra szúrta az ártatlan Martint

késelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:25
gyászhalálos késelésgyilkos
Megérkezett a három évvel ezelőtti gyilkosság vádlottja a bíróságra. Hamarosan kezdődik a Deák téri késelés tárgyalása.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Megérkezett a gyászoló család és a vádlott, a Deák téri késelés ügyében kiírt tárgyalásra. Az elkövető, K. Zsolt az otthonából érkezett, sportcipőben, kék farmerben és fekete kabátban ment végig a folyósón, mielőtt a tárgyalóteremhez ért volna. Az áldozat útja Martin megtört édesanyja mellett vezetett el, de nem tekintett rá az asszonyra. 

2026.01.16.Deák téri késelés tárgyalás
A Deák téri késelés vádlottja, K. Zsolt a vádlottak padján / Fotó: Gáll Regina / Bors

Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. február 18-án Martin és barátai egy budapesti játékteremben szórakoztak, majd kora hajnalban hazaindultak. A Deák téren találkoztak egy másik, szintén fiatalokból álló társasággal, és szóba elegyedtek. Kezdeteben kedélyesen elbeszélgettek, de aztán Martin egyik partnere szemet vetett a frissen megismert K. Zsolt két korábbi barátnőjére. A féltékeny férfi éktelen haragra gerjedt, és verekedést kezdeményezett a Don Giovannit játszó fiúval. Mindketten használták az öklüket, majd Zsolt úgy döntött, hogy a biztos győzelem érdekében a nála levő kést is beveti ellenlábasa ellen, a pengével azonban a vitában vétlen Martin halántékát találta el.

A Deák téri késelés elkövetője nem segített

A megsebesített, 18 éves férfi a földre rogyott, a támadó pedig elmenekült a helyszínről. Az apját értesítette, hogy „van egy kis probléma”, majd hazasietett.

Martin életéért napokig küzdöttek a kórházban  / Fotó: Olvasói

Martin barátai értesítették Kittit, a fiú édesanyját, a történtekről. A nő napokon keresztül reménykedett, hogy az orvosok meg tudják menteni fia életét, bár a családdal közölték, hogy erre kevés az esély. A fodrásztanuló a megszúrása után napokkal, éppen abban a kórházban vesztette életét, melyben Kitti műtőtakarítóként dolgozott.

Soha nem leszek képes megbocsátani a fiam gyilkosának. Bízom benne, hogy szigorú büntetést kap a tettéért, máskülönben tudom, hogy akárhogy is dönt a bíró, nem kapom vissza a gyermekemet

 – mondta a Borsnak az édesanya, aki a tragédia óta elszántan küzd azért, hogy megvédje Martin becsületét.

Kitti élete végéig gyászolja fiát / Fotó: Bors

A család felháborítónak tartja, hogy Zsolt nincs letartóztatva, mi több, a bíróságon azzal az érveléssel próbál előnyösebb helyzetbe kerülni, hogy a történtek óta is tanul és dolgozni jár.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu