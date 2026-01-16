Deák téri késelés: így érkezett meg a tárgyalásra Zsolt, aki halálra szúrta az ártatlan Martint

Megérkezett a gyászoló család és a vádlott, a Deák téri késelés ügyében kiírt tárgyalásra. Az elkövető, K. Zsolt az otthonából érkezett, sportcipőben, kék farmerben és fekete kabátban ment végig a folyósón, mielőtt a tárgyalóteremhez ért volna. Az áldozat útja Martin megtört édesanyja mellett vezetett el, de nem tekintett rá az asszonyra.
Mint arról a Bors is beszámolt, 2023. február 18-án Martin és barátai egy budapesti játékteremben szórakoztak, majd kora hajnalban hazaindultak. A Deák téren találkoztak egy másik, szintén fiatalokból álló társasággal, és szóba elegyedtek. Kezdeteben kedélyesen elbeszélgettek, de aztán Martin egyik partnere szemet vetett a frissen megismert K. Zsolt két korábbi barátnőjére. A féltékeny férfi éktelen haragra gerjedt, és verekedést kezdeményezett a Don Giovannit játszó fiúval. Mindketten használták az öklüket, majd Zsolt úgy döntött, hogy a biztos győzelem érdekében a nála levő kést is beveti ellenlábasa ellen, a pengével azonban a vitában vétlen Martin halántékát találta el.
A megsebesített, 18 éves férfi a földre rogyott, a támadó pedig elmenekült a helyszínről. Az apját értesítette, hogy „van egy kis probléma”, majd hazasietett.
Martin barátai értesítették Kittit, a fiú édesanyját, a történtekről. A nő napokon keresztül reménykedett, hogy az orvosok meg tudják menteni fia életét, bár a családdal közölték, hogy erre kevés az esély. A fodrásztanuló a megszúrása után napokkal, éppen abban a kórházban vesztette életét, melyben Kitti műtőtakarítóként dolgozott.
Soha nem leszek képes megbocsátani a fiam gyilkosának. Bízom benne, hogy szigorú büntetést kap a tettéért, máskülönben tudom, hogy akárhogy is dönt a bíró, nem kapom vissza a gyermekemet
– mondta a Borsnak az édesanya, aki a tragédia óta elszántan küzd azért, hogy megvédje Martin becsületét.
A család felháborítónak tartja, hogy Zsolt nincs letartóztatva, mi több, a bíróságon azzal az érveléssel próbál előnyösebb helyzetbe kerülni, hogy a történtek óta is tanul és dolgozni jár.
