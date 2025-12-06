Deák téri késelés: belehalt a nagymama, a halálra szúrt Martin elvesztésébe

Újabb szeretett családtagot kénytelen gyászolni a Deák téri késelés áldozatának édesanyja. Kitti november végén temette el az édesapját, januárban pedig az édesanyját.

A Deák téri késelés ügyében januárban ítélet várható Fotó: Kóré Károly

A Deák téri késelés közel három éve történt

Mint arról a Bors beszámolt, 2023. február 18-án, Kozák Martin az egyik unokatestvérével és több barátjával egy budapesti játékterembe ment. Kora hajnalig múlatták ott az időt, majd hazaindultak. A Deák térnél levő parkban aztán összetalálkoztak egy másik, szintén fiatalokból álló társasággal. Kezdetben kedélyesen elbeszélgettek, de aztán Martin egyik barátjának megtetszett egy lány a másik társaságból. K. Zsoltnak nem tetszett az ötlet, hogy valaki rámozdul a volt barátnőjére, ezért dulakodást kezdeményezett az alkalmi udvarlóval, majd a verekedés hevében kést rántott. A penge éppen Martin halántékát érte, a 18 éves fiú pedig néhány nappal később meghalt a kórházban.

Levelet írt a gyilkos

Az elhunyt fiatal édesanyja sosem lesz képes megbocsátani fia gyilkosának. Kitti erről így beszélt a Borsnak:

Még csak bocsánatot sem kért, a levélben megfogalmazott részvétnyilvánítása pedig egyáltalán nem tűnt őszintének

– mondta lapunknak Kitti, aki bízik benne, hogy a büntetőügyben januárban végre megszületik az ítélet.

- A mi életünk már sosem lesz olyan, mint egykor volt. Telnek a napok, múlnak a hónapok, de fájdalmunk nem múlik. Ez az ember még esélyt fog kapni az újrakezdésre, hiszen tényleges életfogytiglant nem szabhatnak ki rá, ennek ellenére bízom benne, hogy az ügyészi indítványban szereplő 12,5 évnél szigorúbb büntetést kap – jelentette ki a gyászoló nő.

- Zsolt azzal érvelt a bíróságon, hogy dolgozik és tanul, de azt már nem tette hozzá, hogy Martintól többek között ezek esélyét is elvette – magyarázta Kitti.

Kozák Martin a kórházban halt meg Fotó: Olvasói

A kérdésre, hogy a család hogyan készül az idei karácsonyra, fájdalmasan válaszolt.

Leginkább sehogy. Három ember is hiányzik majd az ünnepi asztaltól. Januárban elhunyt az édesanyám, november végén pedig az apukám. Mindketten nagyon szerették Martint is. A fiam nagymamája valósággal belebetegedett az unokája tragédiájába, és folyamatosan romlott az állapota. Feladta a küzdelmet, és az orvosi ellátást sem fogadta el

– mesélte Kitti, majd kitért rá, hogy az édesapjával is rengeteget beszélgettek Martinról.

Kitti kívánságára, a szüleit végül Martin mellett helyezték örök nyugalomra.