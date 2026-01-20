Iszonyat, cigiző kétéves kislányhoz riasztották a hatóságokat

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 15:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 20. 16:25
Videófelvétel terjedt a megrázó jelenetről. A gyermekvédelem kivonult az elektromos cigit pöfékelő kétéves kislány családjához.
Egy, a közösségi médiában terjedő videófelvétel nyomán, hivatalból indított eljárást a Máramaros megyei rendőrség és értesítette a gyermekvédelmi igazgatóságot. A felvétel alatt egyből megjelentek a felháborodott kommentek, így azt mostanra törölték. A videón mindenesetre az látszott, amint egy kamasz karjaiban lévő kislány beleszív az elektromos cigibe, majd behunyja a szemét és köhög.

A rendőrség értesítette a gyermekvédelmet a cigiző kislány miatt
Illusztráció :  Zalai hírlap

Kétéves kislánynak adott elektromos cigit a nővére

A ProTV beszámolója szerint a felvétel nyomán indult eljárás a romániai Kisfentősre vezetett. A dohányzó kislány mindössze 2 éves és 7 hónapos. Az is kiderült, hogy a nővére karjaiban volt, aki 15 éves. A rendőrség értesítette a gyermekvédelmet. A hatóságok hangsúlyozták: a gyermekek biztonsága nem játék és nem is közösségi médiára szánt szórakoztatás forrása. 

Arra kérünk mindenkit, hogy ha ilyen tartalmakat lát, azonnal tájékoztassa a rendőrséget, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket a kiskorúak védelméhez

- írja a Maszol.

 

