Borzalmas tragédia történt éjjel Nagykőrösnél

Egy ember meghalt, kettő pedig megsebesült, amikor két személyautó egymásnak ütközött a 441-es főúton, Nagykőrös térségében pénteken délután - közölte a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a ceglédi és kecskeméti tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az egységek két embert feszítővágó segítségével kiemeltek az egyik autóból. A helyszínre mentő is érkezett.
A mentők két embert, egy férfit és egy nőt szállítottak stabil állapotban kórházba. Egy 40 év körüli nő a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel pénteken késő este.
