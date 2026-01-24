Borzalmas tragédia történt éjjel Nagykőrösnél

Egy ember meghalt, kettő pedig megsebesült, amikor két személyautó egymásnak ütközött a 441-es főúton, Nagykőrös térségében pénteken délután - közölte a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.

Fotó: Donka Ferenc

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a ceglédi és kecskeméti tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az egységek két embert feszítővágó segítségével kiemeltek az egyik autóból. A helyszínre mentő is érkezett.

A mentők két embert, egy férfit és egy nőt szállítottak stabil állapotban kórházba. Egy 40 év körüli nő a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel pénteken késő este.