Hatalmas baleset volt a X. kerületben, megbénult a forgalom

Balesettel indult a reggel az ország több pontján. Budapesten, a X. kerületi Mázsa térnél, a Kőbányai út és a Pongrácz út találkozásánál oszlopnak ütközött egy gépkocsi. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek, mialatt a baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon - írja a Katasztrófavédelem.
Mindeközben lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi a Kossuth Lajos utcában, Csákváron. Az autóban hatan utaztak. A székesfehérvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
