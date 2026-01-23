Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Hatalmas baleset volt a X. kerületben, megbénult a forgalom

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 08:43
villamosmentő
A helyszínre mentőt is riasztottak. Mindeközben Csákváron is balesettel indult a reggel.
Bors
A szerző cikkei

Balesettel indult a reggel az ország több pontján. Budapesten, a X. kerületi Mázsa térnél, a Kőbányai út és a Pongrácz út találkozásánál oszlopnak ütközött egy gépkocsi. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek, mialatt a baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon - írja a Katasztrófavédelem.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Több helyen is balesettel indult a reggel / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Baleset történt Csákváron is

Mindeközben lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi a Kossuth Lajos utcában, Csákváron. Az autóban hatan utaztak. A székesfehérvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
