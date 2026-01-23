Hatalmas baleset volt a X. kerületben, megbénult a forgalom

Balesettel indult a reggel az ország több pontján. Budapesten, a X. kerületi Mázsa térnél, a Kőbányai út és a Pongrácz út találkozásánál oszlopnak ütközött egy gépkocsi. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek, mialatt a baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon - írja a Katasztrófavédelem.

Több helyen is balesettel indult a reggel / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Baleset történt Csákváron is

Mindeközben lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi a Kossuth Lajos utcában, Csákváron. Az autóban hatan utaztak. A székesfehérvári hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.



