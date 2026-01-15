Helikopterrel evakuálták az embereket: árvíz öntötte el a nemzeti parkot

A Dél-Afrika északi részein hetek óta tartó, heves esőzések okozta áradások miatt csütörtökön a világhírű Kruger Nemzeti Park ideiglenesen bezárta kapuit, és helikopterrel evakuálta néhány vendégét és dolgozóját.
Az esőzések még a múlt hónapban kezdődtek, és azóta a térség más részein legalább 19 ember életét követelték. Az Országos Katasztrófavédelmi Központ szerint a halálesetek Mpumalanga tartományban és a szomszédos Limpopo tartományban történtek, ahol a Kruger Park is található.
A dél-afrikai Meteorológiai Szolgálat vörös, a legmagasabb figyelmeztetési fokozatot, adott ki az északi régió egyes részeire a következő 24-48 órára. A szolgálat további heves esőzéseket vár, amelyek életveszélyes áradásokat, evakuációkat és a közmű-infrastruktúra széles körű károsodását okozhatják. A jelentések szerint a következő két napban 100-200 milliméter csapadék hullhat.
A dél-afrikai nemzeti parkokat kezelő hatóság közölte, hogy elővigyázatosságból úgy döntöttek, hogy a körülmények javulásáig nem engednek be látogatókat a Kruger Parkba. Az egyik fő táborból helikopterrel evakuálták a dolgozókat és a vendégeket, miután azt elöntötte a víz. A parkigazgatóság azt is bejelentette, hogy az áradások és a veszélyes körülmények miatt a Kruger kilenc bejáratából többet lezártak.
Reynold Thakhuli, a park szóvivője elmondta, hogy a park állatai alkalmazkodóképesek, és magasabban fekvő területekre tudnak húzódni, de a vendégek védelme érdekében óvintézkedésekre van szükség. Néhány, alacsonyan fekvő táborban megszálló vendéget már a hét elején faházakba telepítettek át - írta az AP News.
