Bérgyilkossággal vádolnak egy 57 éves férfit: borzalmas, mit tett az áldozatával

Pénzért gyilkolt, majd gyújtotta fel áldozatát egy 57 éves férfi

Pénzért gyilkolt, két társa is volt

Egy alabamai férfit azzal vádolnak, hogy pénzt fogadott el egy másik férfi megöléséért, majd a holttestét – a kisteherautójában – egy kotrógéppel ásott gödörbe temette, és felgyújtotta. A Bibb megyei esküdtszék a vádirat szerint bérgyilkossággal, a vádemelés megakadályozásával és holttesttel való visszaéléssel vádolta meg az 57 éves John Collumot. A vádirat második pontja két másik személyt is megnevez, akik állítólag segítettek Collumnak eltemetni Oscar de Santiago Soto földi maradványait a teherautójában felgyújtani, majd a gödröt a kotrógéppel befedni.

A Shelby megyei tudósító szerint Sotót utoljára június 18-án látták Montevallóban, és maradványait a kiégett Ford Rangerében 10 nappal később találták meg, kevesebb mint egy mérföldre attól a helytől, ahol a járművet utoljára látták. Collumot holttesttel való visszaéléssel, bizonyítékok meghamisításával és a vádemelés megakadályozásával vádolták meg, de szeptemberben a Bibb megyei kerületi ügyészség bérgyilkosság vádját indította meg. A bírósági dokumentumok szerint „amerikai pénznemben” fizették ki, de nem említik, hogy mennyit, és azt sem jelzik, hogy az ügyészek tudják-e, ki fizetett neki.

A Collum vádiratában Soto temetésében segédkezőként megnevezett két személy egyike állítólag szövetségi őrizetben van, de nem világos, hogy ezt a személyt vádolták-e meg Soto meggyilkolásával kapcsolatban. Az Alabamai Rendészeti Ügynökség szerint további letartóztatások várhatók. Collum ártatlannak vallotta magát - olvasható a Crime Online cikkében.