Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bérgyilkossággal vádolnak egy 57 éves férfit: borzalmas, mit tett az áldozatával

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 22:00
nyomozásrendőrség
Két társa is van az elkövetőnek, akik az ásásban segítették. Pénzért gyilkolt egy 57 éves férfi, majd felgyújtotta áldozatát.

Pénzért gyilkolt egy férfi, aki tette után egy gödörbe tette áldozatát, majd felgyújtotta a holttestét.

Pénzért gyilkolt, majd gyújtotta fel áldozatát egy 57 éves férfi.
Pénzért gyilkolt, majd gyújtotta fel áldozatát egy 57 éves férfi
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Pénzért gyilkolt, két társa is volt

Egy alabamai férfit azzal vádolnak, hogy pénzt fogadott el egy másik férfi megöléséért, majd a holttestét – a kisteherautójában – egy kotrógéppel ásott gödörbe temette, és felgyújtotta. A Bibb megyei esküdtszék a vádirat szerint bérgyilkossággal, a vádemelés megakadályozásával és holttesttel való visszaéléssel vádolta meg az 57 éves John Collumot. A vádirat második pontja két másik személyt is megnevez, akik állítólag segítettek Collumnak eltemetni Oscar de Santiago Soto földi maradványait a teherautójában felgyújtani, majd a gödröt a kotrógéppel befedni.

A Shelby megyei tudósító szerint Sotót utoljára június 18-án látták Montevallóban, és maradványait a kiégett Ford Rangerében 10 nappal később találták meg, kevesebb mint egy mérföldre attól a helytől, ahol a járművet utoljára látták. Collumot holttesttel való visszaéléssel, bizonyítékok meghamisításával és a vádemelés megakadályozásával vádolták meg, de szeptemberben a Bibb megyei kerületi ügyészség bérgyilkosság vádját indította meg. A bírósági dokumentumok szerint „amerikai pénznemben” fizették ki, de nem említik, hogy mennyit, és azt sem jelzik, hogy az ügyészek tudják-e, ki fizetett neki.

A Collum vádiratában Soto temetésében segédkezőként megnevezett két személy egyike állítólag szövetségi őrizetben van, de nem világos, hogy ezt a személyt vádolták-e meg Soto meggyilkolásával kapcsolatban. Az Alabamai Rendészeti Ügynökség szerint további letartóztatások várhatók. Collum ártatlannak vallotta magát - olvasható a Crime Online cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu