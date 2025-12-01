Most jött: szörnyű tragédia történt az éj leple alatt, halálos áldozatról is tudni

Egy ember meghalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírpazonyban egy hétvégi házban keletkezett tűzben vasárnap este - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-vel. Közleményükben azt írták: a Kabalási közben lévő negyven négyzetméteres, életvitelszerűen lakott, emeletes hétvégi ház teljes terjedelmében égett.
A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, oltás közben egy hatvan év körüli férfi holttestét találták meg - ismertették. A tűzben az épület teteje beomlott, egy gázpalackot a tűzoltók vittek ki a lángok közül. Az oltást a nagy hőterhelés és az épület rendezetlen állapota nehezítette.
A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
