Kigyulladt a BBC központja, evakuálták a lángokba borult épületet – videó

Kigyulladt a BBC központja Skóciában, a tűzoltók az egész épületet evakuálták.
A Pacific Quay épületét Glasgow-ban teljesen ki kellett üríteni, miután az ötödik emeleten egy helyiség lángokba borult. A tűzoltók helyi idő szerint reggel 6:30-kor érkeztek, amikor kigyulladt egy gépészeti helyiség.
A BBC Radio Scotland reggeli műsorát hirtelen leállították, majd zenét tettek be helyette. A skóciai reggeli tévéhíradók adását is felfüggesztették, amikor a tűzoltók csapatai megérkeztek az épülethez.
Összesen hét tűzoltóautó érkezett a Clyde folyó melletti épülethez. A BBC Scotland szóvivője azonnal megköszönte a hatóságok gyors reagálását - írja a Mirror.
Hálásak vagyunk a mentőszolgálatoknak a gyors helyszínre érkezésért. Keményen dolgozunk minden kollégánk biztonságán, és amint lehet, visszaállítjuk a szokásos adásainkat
- írták a közleményben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.