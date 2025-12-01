Kigyulladt a BBC központja, evakuálták a lángokba borult épületet – videó

Kigyulladt a BBC központja Skóciában, a tűzoltók az egész épületet evakuálták.

Tűzoltók serege jelent meg, kigyulladt a BBC központja

Fotó: Unsplash

A Pacific Quay épületét Glasgow-ban teljesen ki kellett üríteni, miután az ötödik emeleten egy helyiség lángokba borult. A tűzoltók helyi idő szerint reggel 6:30-kor érkeztek, amikor kigyulladt egy gépészeti helyiség.

A BBC Radio Scotland reggeli műsorát hirtelen leállították, majd zenét tettek be helyette. A skóciai reggeli tévéhíradók adását is felfüggesztették, amikor a tűzoltók csapatai megérkeztek az épülethez.

Összesen hét tűzoltóautó érkezett a Clyde folyó melletti épülethez. A BBC Scotland szóvivője azonnal megköszönte a hatóságok gyors reagálását - írja a Mirror.

Hálásak vagyunk a mentőszolgálatoknak a gyors helyszínre érkezésért. Keményen dolgozunk minden kollégánk biztonságán, és amint lehet, visszaállítjuk a szokásos adásainkat

- írták a közleményben.

Videón, ahogy kigyulladt a BBC központja