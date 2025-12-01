Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kigyulladt a BBC központja, evakuálták a lángokba borult épületet – videó

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 11:50
központBBC
A reggeli műsorok hirtelen félbeszakadtak, az adásokat felfüggesztették. Hét tűzoltóautó jelent meg, miután kigyulladt a BBC központja.
CJA
A szerző cikkei

Kigyulladt a BBC központja Skóciában, a tűzoltók az egész épületet evakuálták.

Tűzoltók serege jelent meg, kigyulladt a BBC központja
Tűzoltók serege jelent meg, kigyulladt a BBC központja 
Fotó: Unsplash

A Pacific Quay épületét Glasgow-ban teljesen ki kellett üríteni, miután az ötödik emeleten egy helyiség lángokba borult. A tűzoltók helyi idő szerint reggel 6:30-kor érkeztek, amikor kigyulladt egy gépészeti helyiség.

A BBC Radio Scotland reggeli műsorát hirtelen leállították, majd zenét tettek be helyette. A skóciai reggeli tévéhíradók adását is felfüggesztették, amikor a tűzoltók csapatai megérkeztek az épülethez.

Összesen hét tűzoltóautó érkezett a Clyde folyó melletti épülethez. A BBC Scotland szóvivője azonnal megköszönte a hatóságok gyors reagálását - írja a Mirror.

Hálásak vagyunk a mentőszolgálatoknak a gyors helyszínre érkezésért. Keményen dolgozunk minden kollégánk biztonságán, és amint lehet, visszaállítjuk a szokásos adásainkat

- írták a közleményben.

Videón, ahogy kigyulladt a BBC központja 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu