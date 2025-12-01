Rohantak a tűzoltók, de már hiába: idős férfira találtak holtan a hétvégi házban

Vasárnap este érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírpazonyban kigyulladt egy hétvégi ház. A Kabalási közben lévő negyven négyzetméteres, életvitelszerűen lakott, emeletes hétvégi ház teljes terjedelmében égett. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre.
Oltás közben egy hatvan év körüli férfi holttestét találták meg. Az épület teteje beomlott, az épületben egy gázpalack is volt, amelyet a tűzoltók hoztak ki. Az oltást a nagy hőterhelés, illetve az épület rendezetlen állapota is nehezítette. A tűz keletkezési körülményeinek feltárására a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
A tragédiával végződő lakástüzek megelőzésének egyik legjobb eszköze a füstérzékelő. Egy füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangosan sípol, amikor még van idő a lángokat eloltani, vagy az épületből kimenekülni és hívni a tűzoltókat. Egyedül élő idős szeretteinknek vegyünk karácsonyra füstérzékelőt.
