Gyászol Kárpátalja: közel egy évig eltűntnek hitték, 23 éves katona a háború újabb áldozata

Az orosz-ukrán háborúban életét vesztette a Huszti járásban található Kiresi (Kőrösös) 23 éves lakosa. A kárpátaljai katona csaknem tíz hónapon keresztül eltűntként volt nyilvántartva – közölte a karpatinfo. A szomorú hírt a Huszti Városi Tanács közölte hivatalos Facebook-oldalán.
Kuricja Olekszandr Mihajlovics a háború újabb kárpátaljai áldozata. A fiatal katona az Ukrán Fegyveres Erők A3817-es katonai alakulatában szolgált.
Kuricja Olekszandr 2002. augusztus 8-án született és 2025. február 16-án esett el a fronton. Csaknem tíz hónapon keresztül eltűntként tartották nyilván.
Mély fájdalommal hajtunk fejet, őszinte részvétünket fejezzük ki az elesett Hős családjának és szeretteinek. Osztozunk a pótolhatatlan veszteség okozta gyászban
- áll a városi tanács bejegyzésében.
Az elesett katona búcsúztatási szertartásának időpontjáról később adnak tájékoztatást.
A Kárpátinfo.net őszinte részvétét fejezi ki az elesett katona családjának, hozzátartozóinak és barátainak.
