Szükségállapotot hirdettek, rengetegen meghaltak a pusztító áradásokban

Legkevesebb 1608 halálos áldozatuk van a Thaiföldön, Srí Lankán és Indonéziában pusztító áradásoknak a helyi hatóságok pénteki közlése szerint, a meteorológiai előrejelzések pedig további esőzésekre figyelmeztettek.

Az áradások rengeteg életet követeltek

Fotó: AFP / Ishara S. KODIKARA / AFP

Az áradás Indonéziában a legrosszabb

A rossz időjárás leginkább Indonéziát sújtja, ahol péntekre már 846-ra nőtt a halálos áldozatok száma, 2700-re a sérülteké és további 547 embert még mindig keresnek. Szumátra szigetén több régióban mozgósították a katasztrófavédelmet, amelynek munkatársai élelmet és ivóvizet osztanak az áradásokban érintett lakosoknak.

Thaiföldön is több mint 270 halálos áldozatról tudni. A hatóságok becslései szerint mintegy négymillió embert érintenek az áradások, amelyek miatt hét déli tartományban még mindig közúti akadályok vannak.

Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős koordinációs hivatala (OCHA) szerint az országban 367 eltűntet tartanak számon az áradásokkal összefüggésben.

Srí Lankán - ahol az árvíz miatt már szükségállapotot hirdettek - a hivatalos adatok szerint mind ez idáig 346 ember életét követelték az áradások. A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége 6,2 millió dollárnyi (kétmilliárd forint) humanitárius segítségért folyamodott a nemzetközi közösséghez a szigetországban dúló áradások miatt.

A három országban több mint 1,1 millió ember kényszerült otthonai elhagyására, az időjárás okozta károk pedig meghaladják a 12 milliárd dollárt.

Mindemellett az esőzések újabb áradásokat okoztak Vietnámban is, elsősorban az ország középső részén lévő Lam Dongban, ahol helyi hatóságok szerint az áradások nyomán kialakult fölcsuszamlások és kidőlő fák mintegy 2000 házban tettek kárt.