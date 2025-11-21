Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas drogfogás Baranyában: 28 kiló drogot foglaltak le

drogfogás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 09:58
kábítószerrendőrség
A rendőrség november 13-án tartóztatta le a Baranya vármegyei férfit. A hatalmas drogfogásban 28 tő növényt is lefoglaltak a nyomozók.

Hatalmas drogfogásra tettek szert a rendőrök a Baranya vármegyei Borjádon. A férfi nagy mennyiségben termesztette a drogot, most azonban felelnie kell a tetteiért. 

A hatalmas drogfogás során 108 tő droggyanús növényt és 28 kilogramm szárított cannabist találtak
A hatalmas drogfogás során 108 tő droggyanús növényt és 28 kilogramm szárított cannabist találtak
Fotó: Gé / MW

Hatalmas drogfogás - 28 kiló cannabist foglaltak le

A rendőrök a DELTA Program keretében azonosítottak és elfogtak egy borjádi férfit, aki otthonában kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket nevelt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 35 éves borjádi férfival szemben. 

A mohácsi rendőrök november 13-án a férfi lakóhelyén kutattak, és 108 tő droggyanús növényt, több mint bruttó 28 kilogramm már leszüretelt, szárított cannabist találtak, valamint komplett berendezést, világítórendszert, párásítót és szellőztetőrendszert is lefoglaltak. A férfi speciálisan kialakított sátorban nevelte a növényeket egészen addig, amíg a mohácsi rendőrök elfogták őt, majd kihallgatták. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. - olvasható a Police.hu-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu