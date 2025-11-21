Hatalmas drogfogás Baranyában: 28 kiló drogot foglaltak le

Hatalmas drogfogásra tettek szert a rendőrök a Baranya vármegyei Borjádon. A férfi nagy mennyiségben termesztette a drogot, most azonban felelnie kell a tetteiért.
A rendőrök a DELTA Program keretében azonosítottak és elfogtak egy borjádi férfit, aki otthonában kábítószer-hatóanyagot tartalmazó növényeket nevelt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása bűntett miatt nyomoz egy 35 éves borjádi férfival szemben.
A mohácsi rendőrök november 13-án a férfi lakóhelyén kutattak, és 108 tő droggyanús növényt, több mint bruttó 28 kilogramm már leszüretelt, szárított cannabist találtak, valamint komplett berendezést, világítórendszert, párásítót és szellőztetőrendszert is lefoglaltak. A férfi speciálisan kialakított sátorban nevelte a növényeket egészen addig, amíg a mohácsi rendőrök elfogták őt, majd kihallgatták. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. - olvasható a Police.hu-n.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.