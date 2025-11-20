ByeAlex drogbotránya: Retteghetnek a sztárvilág dílerei, dől a dominó

Nem kell hozzá vaslogika, hogy összefüggést találjunk a közelmúltban, gyors egymásutánban drogügybe keveredett két előadó lebukása között. ByeAlex drogbotránya és a T-Danny ellen indult eljárás, akár egy tőről is fakadhat, hiszen sejthető, hogy a szórványosan, vagy éppen aktívan cuccozgató ismert emberek nem a Keleti Pályaudvar körül őgyelegnek, ha be akarnak szerezni egy kis „talpalávalót”. Vagyis nem ördögtől való gondolat, hogy a szálak itt-ott összefutnak. Ha pedig így van, élhetünk a gyanúperrel, hogy Dannyvel és Alexszel a rendőrség csak nyitotta a sort.

T-Danny és ByeAlex drogbotránya csak a kezdet (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex és T-Danny drogügye csak a kezdet lehet

Ezt a teóriát erősíti meg az ismert ügyvéd dr. Tran Dániel is, aki szerint az új, szigorított drogtörvény alkalmas arra, hogy elindítson egy lebukás-lavinát mind a fogyasztói, mind pedig a terjesztői körökben. „A szigorított drogtörvény értelmében már teljesen fel kell tárni az ügyek érdemi körülményeit.”

Az elterelés előfeltétele lett, hogy a dogbirtokláson kapott személy megnevezze azt, akitől kábítószert vette, vagy kapta.

„Ezek a szigorítások pedig alkalmas arra, hogy elindítsanak egy lavinát. Hiszen a droggal elkapott személy számára már csak az a lehetőség kínál menekülőutat, ha együttműködik a hatóságokkal, míg korábban önmagában elég volt, ha a személy beismerte a drogbirtoklást és vállalta az elterelésen való részvételt. Nem volt köteles beszélni arról, hogy a nála talált kábítószer hogyan és pláne kitől került hozzá. Most az a helyzet, hogy az elterelés előfeltétele lett, hogy a drogbirtokláson kapott személynek segítenie kell a hatóság munkáját. Ez pedig visszautasíthatatlan ajánlat, amivel feltételezhetően a legtöbb, alkalmi fogyasztóként lebukott ember inkább kerüli el tényleges büntetést, mint hogy hallgasson a forrásról” – kezdte a Borsnak a szakember.

„Alaposan megnőtt a motiváció arra, hogy egy fogyasztó, feltárja egy ügy minden szereplőjét”

Dr. Tran Dániel szerint az új törvénnyel kapuk nyílnak meg mind a fogyasztók, mind pedig a terjesztők irányába és ezeken a kapukon a hatóságok be is fognak lépni, illetve már be is léptek. „Egy drognyomozás legfontosabb eleme a kapcsolati hálók feltárása. A szigorított drogtörvény pedig éppen ebbe az irányba tett hatalmas lépést.”

Mostantól könnyebben és gyorsabban tárulnak fel fogyasztói és terjesztői körök egyaránt.

„Egy úgynevezett „kishaltól” felfelé és lefelé is elindulhat a nyomozás. Az új törvénnyel belépő extra feltétellel alaposan megnőtt a motiváció arra, hogy egy fogyasztó feltárja egy ügy minden szereplőjét” – tette hozzá bármilyen konkrét ügy említése nélkül az ügyvéd. Mindez pedig azt is jelentheti, hogy retteghetnek a sztárvilág dílerei! Arról persze nincsenek információink, hogy ByeAlex és T-Danny éltek -e a lehetőséggel és részletesen beszámoltak-e a rendőrségnek a náluk talált kábítószer útjáról, hamarosan azonban ez is kiderül, hiszen ha végül jegelik az ellenük indult eljárást és kiderül, hogy elterelésre járnak, tudhatjuk, hogy feldöntötték azt a bizonyos első dominót.