Durva: megtalálták Emil, a baltás gyilkos rejtekhelyét – sokkoló, milyen helyen bujkált

Mint arról a Bors is beszámolt, három hónapja, azaz július óta szökésben van Emil Gânj, aki kegyetlen módon és hidegvérrel végezte ki barátnőjét, a 24 éves Andát. Ismeretes, a először egy baltával lemészárolta a fiatal családanyát, majd a házat is rágyújtotta Andára. Azóta is hiába keresik: bár egy 800 fős kutatócsoport lohol a nyomában és az Europol körözési listájának élén áll, a baltás gyilkost azóta sem találják.
Már jó ideje az a hír a járja, hogy a veszélyes bűnöző nem véletlenül ilyen sikeres, ami a rejtőzködést illeti: korábban speciális katonai képzést kapott, emellett valószínűleg jó előre eltervezte a gyilkosságot, ahogyan a menekülést is. Nem kizárt az sem, hogy erre alaposan fel is készült: ételcsomagokat rejtett el magának, emellett több eldobható mobiltelefont is vásárolt. A helyiek azt is pletykálják, hogy a férfi nem is a felszínen halad, hanem föld alatti bunkerekben, második világháborús alagutakban és pincékben húzza meg magát.
Nos, úgy tűnik, nekik lett igazuk: a napokban ugyanis egy jól álcázott gödörre bukkantak a zsaruk, amiről kiderült, hogy valóban a rettegett mészáros rejtőzött benne.
A Stirile Kanal D úgy tudja, hogy a zsaruk először egy szederbokorral gondosan eltakart alagutat találtak meg, ami egy szintén jól álcázott gödörbe torkollott. Ennek alján még meglepőbb dologra bukkantak: a rögtönzött rejtekhelyen ugyanis nem csak élelmiszermaradványokat, de előre bekészített tálkákat és evőeszközt is találtak. A rendőrség azonnal DNS vizsgálatot végzett az edényeken és eszközökön, ami világosan alátámasztotta: azokból bizony Emil Gânj falatozott.
A helyieket mélységesen felháborította, hogy a férfit még nem sikerült elfogni, ahogyan egyébként az áldozat, Anda családját is. Ők már a gyilkosság óta azt mondogatják: a férfit vélhetően a családja és a zsaruk is segítik a szökésben. Nem kizárt, hogy nekik is igazuk volt: a közelmúltban ugyanis nyilvánosságra kerültek azok a segélyhívó beszélgetések, amelyeken a későbbi áldozat édesapja jelzi a rendőrségnek, hogy lányát elrabolták és sakkban tartja exbarátja. A zsaruk azonban döbbenetes módon reagáltak: nem siettek a nő segítségére, éppen ellenkezőleg. Először figyelmeztették a családot, hogy bejelentésükért akár pénzbüntetés is járhat, majd buzgón igyekeztek lebeszélni őket arról, hogy feljelentést tegyenek.
