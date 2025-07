Veszélyes baltás gyilkost keresnek: a magyar rendőrök is riadót fújtak - itt láthatták

Gyilkosság miatt ült, 13 évessel szexelt

A baltás gyilkos azóta is szökésben van, a román rendőrök egy többszáz fős csapattal keresik országszerte, emellett pedig nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A helyi lapok úgy értesültek, hogy a férfi először egy közeli erdőbe vette be magát, nem sokkal később pedig a Beszterce-Naszód megyei Sărata városban látták, később pedig állítólag ellopta egy pásztor ételét Szászszentgyörgy és Mezőbarátfalva között. Azóta azonban nem tudni, hol rejtőzhet a veszélyes bűnöző, mint mondják: bárhol lehet. Információink szerint bejelentés már magyar területről is érkezett: állítólag Győr környékén láthatták, amiről a szemtanú értesítette is a zsarukat.

Gânj azonban nem most került először szembe a törvénnyel: úgy tudni, hogy 2008-ban már elítélték egy 13 éves kislány elleni szexuális erőszak miatt, amiért három év börtön kapott, öt évre felfüggesztve. Tettét ugyanis az akkori törvények nem szexuális erőszaknak, hanem kiskorúval való szexuális aktusnak minősítették. Áldozatával azonban ez idő alatt is találkozgatott, mi több, együtt is élt és többször szexuális kapcsolatot létesítettek:

- A vádlottnál éltek együtt egy lakatlan házban, majd a vádlott lakásán, ahol többször is szexuális kapcsolatot létesítettek - olvasható a vádiratban.

2011-ben aztán, büntetése felfüggesztési ideje alatt már gyilkolt is, ekkor egy férfival végzett. Bár tettéért 15 éves büntetést kapott és csak 2026-ban szabadulhatott volna, azonban időközben feltételesen szabadlábra helyezték.

Ekkor ismerkedett meg későbbi áldozatával, Andával.

Gumicsizmában menekült

A magyar rendőrség mindenkit nyomatékosan arra kér: ha felismeri a férfit, ne próbálja feltartóztatni, hanem értesítse őket:

A gyanúsított barna hajú, körülbelül 175 centiméter magas, sportos testalkatú, haja rövidre nyírt, kecskeszakállat visel. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, egy fekete hátizsák volt nála. Az erőszakos férfit senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni

- figyelmeztetnek. A férfi ellen azóta is folyik a hajtóvadászat, a román zsaruk már 5000 eurós nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki segít kézre keríteni a gyilkost.