Rendkívüli bejelentést tett a Mol a százhalombattai tűz után

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:29 / FRISSÍTÉS: 2025. október 21. 13:06
A baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják Százhalombattán a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán - jelentette ki a Mol Magyarország szóvivője kedden sajtótájékoztatón Budapesten, hozzátette: a katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében.

A százhalombattai tűz után a Mol szóvivője is megszólalt
Fotó: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert

Tűz Százhalombattán: nincs nyoma külső behatásnak

Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.

Pulay Krisztián újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a tűz a finomító három desztillációs üzemének egyikében keletkezett. Ide fut be először a kőolaj a finomítás folyamatában, itt választják szét az alapanyagot forráspont szerint különböző komponensekre, amelyeket azután különböző más üzemekbe irányítanak további feldolgozásra.

Az üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként egyszerre 20 ember, sem a tűz keletkezése előtt, sem közben, sem az oltás során nem sérült meg senki - hangsúlyozta. Egyben cáfolta azokat a sajtóban megjelent híreket, hogy robbanás történt volna az üzemben. Közlése szerint vészhelyzetben fáklyára engedik a keletkező gázokat, ami erős hanghatással jár. Az ügyvezető igazgató szerint ezt a hanghatást észlelhették robbanásként a környéken.

Úgy látják, hogy az ellátási láncot nem befolyásolja a tűzeset, de erről azt követően tudnak biztosat mondani, ha felmérték a károkat - mondta. Végül hangsúlyozta, hogy a tűz által érintett egység fontos, ám a finomító egészét tekintve nem kritikus üzem. A tűz miatt elrendelt vészhelyzeti leállás, illetve a tűz megfékezése után a társaság munkatársai megkezdték a finomító újraindítását.

 

 

